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Цветущее дерево

Погодные рекорды Молдовы 15 июня

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210615/35119078/pogodnye-rekordy-moldovy-15-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Самым теплым 15 июня на территории Молдовы выдалось два года назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

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© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в 2019 году в этот день воздух прогрелся до отметки +32,4 градуса. 

А наиболее холодное 15 июня выдалось в 1913 году. Тогда термометры показали всего +7,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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