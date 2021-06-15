Погодные рекорды Молдовы 15 июня

Общество 00:01 15.06.2021 Получить короткую ссылку 24 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1d/34929485.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Евгений Чебан. Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210615/35119078/pogodnye-rekordy-moldovy-15-iyunya.html
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Самым теплым 15 июня на территории Молдовы выдалось два года назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
©
Sputnik / Антон Денисов
По информации синоптиков, в 2019 году в этот день воздух прогрелся до отметки +32,4 градуса.
А наиболее холодное 15 июня выдалось в 1913 году. Тогда термометры показали всего +7,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>> Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova