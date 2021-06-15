Снова поженились вскоре после развода: одна из частых ошибок супружеских пар

Стрессовые ситуации, негативные эмоции и мысли заставляют пары принимать поспешные решения относительно своего брака. Супруги часто предпочитают развестись только для того, чтобы снова жениться, через какое-то время.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Во время шоу ATITUDINI медиатор Аурелия Иродой рассказала случай, с которым она столкнулась в своей профессиональной деятельности. Речь идет о паре с двумя детьми, которые решили развестись. Через несколько месяцев после развода пара снова поженилась.

Хотя некоторым это кажется необычным и иррациональным, специалист утверждает, что это явление становится все более распространенным.

"Этот пример является доказательством отсутствия диалога в паре. После всей процедуры расторжения брака и после периода, когда они жили раздельно, пара поняла, что они совершили ошибку, приняв решение о разводе. Менее чем через полгода они снова официально вступили в повторный брак и говорят, что это взвешенное решение, которое они хорошо обдумали", - сообщила Аурелия Иродой.

В этом контексте медиатор отметила, что на фоне негативных эмоций и стрессовых ситуаций многие семьи склонны принимать поспешные решения. Однако таких ситуаций можно избежать.

"Часто в отношениях родственники начинают давать советы и делиться собственным опытом. Диалог должен вестись только между двумя сторонами, при необходимости обсуждать с детьми, не следует торопиться. Можно проконсультироваться с психологом. Только после того, как будут приняты все эти меры, можно будет принять решение", - заключила Иродой.

В то же время Аурелия Иродой отметила, что спрос на посреднические услуги увеличился во время пандемии. Среди наиболее востребованных посредниками дел были вопросы, связанные с бракоразводным процессом. По ее словам, ограничения, введенные в условиях пандемии, затруднили деятельность судов, поэтому все больше и больше пар прибегают к услугам медиатора.

Медиатор утверждает, что на данный момент нет статистики, которая показала бы количество обращений к посредникам в случаях, когда пары хотели развестись в 2020 году.

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