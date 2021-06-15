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Мобильный пункт вакцинации. Архивное фото

Где в Кишиневе во вторник находятся мобильные пункты вакцинации

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (78)
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Sputnik Молдова
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По маршрутам в Кишиневе курсируют передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. В кишиневской примэрии сообщили, где 15 июня два мобильных пункта вакцинации — троллейбус и автобус — работают во вторник с 10.00 до 18.00:

  • троллейбус будет находиться в секторе Центр, на пересечении улиц Асаки и Миорица, рядом с Центром передового опыта в строительстве;
  • автобус отправится в село Колоница, где будет ждать желающих привиться на улице Штефана чел Маре, рядом с Центром творчества

У населения есть возможность сделать прививку в двух передвижных пунктах до конца июня. Люди могут легко идентифицировать мобильные пункты по надписям на внешней стороне транспорта в поддержку кампании вакцинации COVID-19.

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Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (78)

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