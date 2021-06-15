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Заброшенное здание отеля Национал

Руины бывшей гостиницы "Национал" могут остаться на месте

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210615/35122428/ruiny-gostinica-national.html

Начало работ по сносу здания бывшей гостиницы и строительству на его месте нового объекта оказались под вопросом.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Полуразрушенное здание бывшей гостиницы "Национал" в центре Кишинева может на некоторое время остаться на месте. Решение о его сносе, как и любые работы по строительству на этом участке, могут быть приостановлены после заявления вице-мэра столицы Виктора Киронды, сделанного во вторник.

По словам заместителя градоначальника, он обнаружил нарушения в документах, утвержденных Главным управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений относительно строительства нового комплекса зданий на этом месте.

"Я попросил генпримара начать служебное расследование и приостановить деятельность [главного архитектора] Светланы Доготару на время проверки", — завил Киронда на пресс-конференции.

Вице-мэр также объявил о создании "консультационного центра" по вопросам архитектуры.

Гостиница "Национал", принадлежавшая советскому "Интуристу", была построена по проекту архитекторов Владимира Шалагинова и Александра Горбунцова. Строительство 17-этажного здания было начато в 1974-м и закончено в 1978 году. К началу 2000-х годов здание было заброшено.

В 2021 году было принято решение о сносе здания и строительстве на его месте комплекса офисных помещений.

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Теги:
земельные участки, архитектура, Кишинев

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