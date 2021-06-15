Руины бывшей гостиницы "Национал" могут остаться на месте

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Полуразрушенное здание бывшей гостиницы "Национал" в центре Кишинева может на некоторое время остаться на месте. Решение о его сносе, как и любые работы по строительству на этом участке, могут быть приостановлены после заявления вице-мэра столицы Виктора Киронды, сделанного во вторник.
По словам заместителя градоначальника, он обнаружил нарушения в документах, утвержденных Главным управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений относительно строительства нового комплекса зданий на этом месте.
"Я попросил генпримара начать служебное расследование и приостановить деятельность [главного архитектора] Светланы Доготару на время проверки", — завил Киронда на пресс-конференции.
Вице-мэр также объявил о создании "консультационного центра" по вопросам архитектуры.
Гостиница "Национал", принадлежавшая советскому "Интуристу", была построена по проекту архитекторов Владимира Шалагинова и Александра Горбунцова. Строительство 17-этажного здания было начато в 1974-м и закончено в 1978 году. К началу 2000-х годов здание было заброшено.
В 2021 году было принято решение о сносе здания и строительстве на его месте комплекса офисных помещений.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>