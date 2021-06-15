Темпы вакцинации в Молдове: сколько граждан получили прививки

Специалисты отмечают, что в Молдове не выявлено ни одного случая тяжелой побочной реакции после прививки от коронавируса.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Порядка 385 тысяч жителей Молдовы в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19, используемых в стране. Две инъекции получили более 152 тысяч человек. Об этом сообщила глава комиссии в области эпидемиологии Минздрава Молдовы Анжела Параскив.

"На данный момент Молдовой получено 1 032 790 доз различных типов вакцин. Всего использовано 538 879 доз (59% от имеющихся запасов). Первым компонентом привиты в общей сложности 385 969 человек. Это порядка 11% населения. Второй дозой вакцинированы 152 910", — отметила Параскив.

Полностью вакцинированы, то есть получили обе дозы сыворотки, около 5% населения. Более 60% вакцинированных — это мужчины, более 80% — это люди старше 40 лет.

В результате массовой вакцинации в рядах медицинского персонала наблюдается существенный спад заболеваемости. Более 90% медработников вакцинированы, уточнила специалист.

Из общего числа вакцинированных 364 получили положительный тест на SARS-CoV-2, что составляет 0,1%. "Почти все заболели в течение 12 дней со дня вакцинации. "Мы напоминаем, что люди, получившие только первую дозу, не являются защищенными. Для защиты от COVID необходимо пройти оба этапа", — уточнила Параскив.

Специалист подчеркнула, что продолжают регистрироваться случаи проявления негативных побочных реакций после получения прививки. "В 95% случаев после прививки наблюдались легкие побочные реакции, а в 5% — реакции средней тяжести", — отметила Параскив.

Как рассказала координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко, позиции Молдовы по уровню вакцинации от коронавируса довольно хорошие.

"По данным на вчерашний день в мире вакцинированы 12,5% населения Земли. Два с половиной миллиарда доз уже были использованы по всему миру. Молдова первой дозой вакцинировала более 11% граждан. В Кишиневе это 18%. Но есть районы, где темпы вакцинации ниже. В Комрате, Вулканештах и Чадыр-Лунге только 4,3% населения получили первую дозу", — рассказала Ревенко.

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