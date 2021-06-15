Медицинские справки по 600 и 1500 леев: врачам из Бельц грозит до 6 лет за взятки

78-летний мужчина, медицинский работник из Фалешт и 42-летняя женщина, сотрудница страховой компании из Бельц, находятся под следствием за оформление медсправок за взятки.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Полиция и прокуратура Бельц возбудили уголовные дела на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьей УК "Извлечение выгоды из влияния".

Следствием установлено, что 78-летний мужчина, медицинский работник из Фалешт и 42-летняя женщина, сотрудница страховой компании из Бельц, вместе с другими посредниками-медиками в период с декабря 2020 года по настоящее время, утверждая, что они имеют влияние на членов Медицинской комиссии водителей в Фалештской районной больнице, оформляли медицинские документы.

"Они оказывали содействие в выдаче медсправок для получения водительских прав (форма №083/е), наркологических консультативных заключений о получении водительских прав, разрешений на покупку оружия и боеприпасов (форма № 092), справок психиатра и других документов", — сообщает Гениспекторат полиции.

За оказанные услуги подозреваемые получили различные суммы денег, которые варьировались от 600 до 1500 леев.

В результате проведенных специальных мероприятий полиция определила круг участников преступной деятельности, а 11 июня были проведены обыски в домах, машинах и на рабочих местах подозреваемых.

"В результате обысков были изъяты документы, которые послужат доказательствами по уголовному делу, и деньги, которые были получены от незаконной деятельности", — сообщили в полиции.

Подозреваемые находятся под следствием. Согласно уголовному законодательству, виновному в торговле влиянием грозит штраф в размере до 200 000 леев или тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет.

Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также других лиц, причастных к нему.

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