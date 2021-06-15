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Примэрия Кишинев

Ушла в отставку глава управления соцзащиты и здравоохранения Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210615/35124704/ushla-v-otstavku-glava-upravleniya-soczashity-i-zdravoohraneniya-kishineva-bucearschi.html

По словам мэра столицы, увольнение чиновницы стало результатом "внутренних конфликтов" в коллективе примэрии.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В администрации Кишинева — день отставок. Оставила должность глава департамента соцзащиты и здравоохранения Татьяна Бучарски.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"Я очень внимательно следил за информацией, которая появлялась в публичном пространстве. Те, кто работают в примэрии, подробно знают все детали как на исполнительном, так и на административном уровне. С руководством этого управления начались проблемы еще с ноября прошлого года. Там были и продолжаются внутренние конфликты", — прокомментировал отставку Бучарски столичный градоначальник Ион Чебан в соцсетях.

Он сообщил, что "было дано время, чтобы прояснить ситуацию и усилить команду, что не было сделано". Кроме того, примар упомянул результаты проведенного аудита, в котором, по его словам, "есть и констатирующая часть".

Чебан подчеркнул, что для него важно, чтобы люди работали в сплоченной команде.

В июле 2019 года Татьяна Бучарски была назначена руководителем управления соцпомощи и здравоохранения Кишинева.

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Теги:
Кишинев, соцзащита, здравоохранение, отставка

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