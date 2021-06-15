Ушла в отставку глава управления соцзащиты и здравоохранения Кишинева

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В администрации Кишинева — день отставок. Оставила должность глава департамента соцзащиты и здравоохранения Татьяна Бучарски.

"Я очень внимательно следил за информацией, которая появлялась в публичном пространстве. Те, кто работают в примэрии, подробно знают все детали как на исполнительном, так и на административном уровне. С руководством этого управления начались проблемы еще с ноября прошлого года. Там были и продолжаются внутренние конфликты", — прокомментировал отставку Бучарски столичный градоначальник Ион Чебан в соцсетях.

Он сообщил, что "было дано время, чтобы прояснить ситуацию и усилить команду, что не было сделано". Кроме того, примар упомянул результаты проведенного аудита, в котором, по его словам, "есть и констатирующая часть".

Чебан подчеркнул, что для него важно, чтобы люди работали в сплоченной команде.

В июле 2019 года Татьяна Бучарски была назначена руководителем управления соцпомощи и здравоохранения Кишинева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova