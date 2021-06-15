Конкурс на должность нового судьи Конституционного суда провалился

Члены Высшего совета магистратуры постановили, что ни один из кандидатов не отвечает необходимым условиям для назначения на должность судьи Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 15 июня - Sputnik. На заседании во вторник члены Высшего совета магистратуры постановили, что ни один из кандидатов не отвечает необходимым условиям для назначения на должность судьи Конституционного суда.

В марте 2021 года для конкурса на должность судьи КС зарегистрировались 16 человек. Это Александру Арсени, Олег Потырнике, Михай Корж, Ион Пэдурару, Анжела Истрате, Мария Струлеа, Теодор Кырнац, Георге Балан, Василе Стурза, Андрей Негру, Лилия Мэрджиняну, Раду Цуркану, Виктория Ифтоди, Прокопие Захария, Ион Крецу и Василе Боля.

В ходе заседания во вторник ВСМ также постановил, что кандидат на должность судьи Конституционного суда Василе Боля не соответствует необходимым условиям для участия в конкурсе.

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