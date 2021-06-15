Посольство Молдовы выступило с уточнением о нахождении молдавских граждан в РФ

Молдавские мигранты в России до 30 сентября 2021 года могут обратиться в территориальные органы МВД РФ, с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ, без применения санкций.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Посольство Молдовы в России выступило с уточнением по поводу продления сроков легального пребывания молдавских граждан и других иностранцев в России.

В диппредставительстве призвали соблюдать все положения Указа президента России Владимира Путина от 15 июня 2021 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"Иностранные граждане, а также лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в России вправе до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД РФ, с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ, без применения санкций", - пояснили в посольстве.

В молдавском посольстве напомнили соотечественникам, что соблюдение всех пунктов положения поможет избежать санкций, которым они могут быть подвернуты в случае истечения сроков документов.

Ранее президент России Владимир Путин в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Так, до 30 сентября включительно Россия не будет выдворять иностранцев в случае, если они не совершали правонарушений на территории РФ.

В указе устанавливается, что иностранные граждане и лица без гражданства вправе осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), патентов или разрешений на работу.

Указ вступает в силу с 16 июня 2021 года.

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