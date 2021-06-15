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Задержана продекан одного из университетов Молдовы: на нее донесла студентка

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210615/35128447/zaderzhana-prodekan-odnogo-iz-universitetov-moldovy.html

Замдекана якобы предложила студентке купить написанную работу для успешного выпуска из университета. Однако учащаяся решила донести на преподавателя.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Продекан факультета журналистики и коммуникаций Европейского университета Молдовы задержана после доноса одной из студенток, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

Деньги. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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По данным ведомства, лектор вуза просила три тысячи леев за успешную сдачу экзамена по прохождению степени лиценциата. 

"В заявлении студентки говорится, что она собиралась сдавать сессию, но при проверке продекан показалась недовольной качеством представленного материала. Чтобы помочь учащейся сдать экзамен, продекан якобы предложила ей уже написанную работу за три тысячи леев. Во избежание прямой передачи денег подозреваемая предложила студентке оплатить один из кредитных взносов на эту сумму, заключенный лектором на покупку телефона по цене около 28 000 леев", - уточнили в НАЦ. 

Для документации этого случая открыли анкету, а во время расследования проследили за оплатой кредита в одном из учреждений микрокредитования в столице, добавили в ведомстве. 

Как уточнили в НАЦ, во вторник замдекана сообщили о ее статусе подозреваемой. Ее задержали на 72 часа за взяточничество. 

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Теги:
задержание, коррупция, взятка

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