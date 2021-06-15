Не арбузная страна – молдавская ягода созреет не скоро

КОМРАТ, 15 июн - Sputnik, Максим Топал. Из-за затяжных дождей и необычно холодного лета арбузы, выращенные на плантациях Гагаузского региона, в этом году попадут на прилавки с опозданием. Об этом Sputnik сообщил сельхозпроизводитель из села Конгазчик Комратского района Сергей Митул.

Он занимается выращиванием бахчевых культур уже много лет. И крайне обеспокоен состоянием рассады на полях. Дело в том, что арбузы значительно отстают в развитии из-за неблагоприятных погодных условий.

"В этом году температура воздуха редко поднималась выше +20°C и постоянно шли дожди. В ночное время в мае температура опускалась до +5°C. При такой ситуации из-за отсутствия солнца рост рассады шел медленно. Лишь недели две, как начался активный рост - до этих пор рассада еле двигалась. Такого я не помню, чтобы ты высадил рассаду, а она не менялась, не росла долгое время", - рассказал Сергей Митул.

В настоящее время с импровизированных прилавков у дорог продают арбузы из Греции. Их цена составляет в среднем 14 леев за килограмм. Гагаузские арбузы, говорит предприниматель, увидеть можно будет еще нескоро.

"В прошлом году с 10 по 15 июня мы уже вывозили на рынок наши первые арбузы. Но из-за погоды наш арбуз еще нескоро появится на рынке. Может быть, через месяц, и то, если будет достаточно солнца", - отметил Сергей Митул.

Как отметили в Главном управлении агропромышленного комплекса Гагаузии, из-за частых дождей аграриям приходится проводить дополнительные защитные мероприятия, чтобы уберечь арбуз от вредителей. Это также задерживает созревание ягоды.

"Арбуз созревает с отставанием в этом году. Но в целом развитие растений идет хорошо. Предполагаем, что на рынки гагаузский арбуз выйдет в середине июля", - отметил начальник ведомства Андрей Димитрогло.

На рынках муниципия Комрат пока что этой ягоды нет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova