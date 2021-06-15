ВОЗ и Германия предоставили Молдове партию защитной экипировки

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. В Молдову во вторник поступила партия гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения и правительства Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как отметили в ведомстве, помощь включает 100 тысяч защитных очков, 300 тысяч халатов и 100 тысяч медицинских масок. Все эти средства индивидуальной защиты пополнят запасы всех медицинских учреждений страны, в том числе и на левом берегу Днестра.

Госсекретарь министерства Денис Чернеля поблагодарил партнеров за оказанную поддержку.

"Германия еще раз доказывает, что солидарность и единство - это основа дружбы и сотрудничества между странами. Полученное сегодня оборудование будет доставлено во все учреждения страны для обеспечения защиты медицинских работников. Мы благодарим ВОЗ, посольство Германии за их огромные усилия по спасению жизней, а также вакцинации населения", - заявил Чернеля.

Посол Германии в Молдове Ангела Ганнингер призвала молдавские власти донести эту помощь в те районы страны, где она больше всего нужна.

"Ценю ваши усилия по прекращению распространения вируса и защите граждан Молдовы. Важно, чтобы мы сохраняли бдительность, опасность заражения COVID-19 еще не миновала. Хочу поблагодарить моих коллег из Всемирной организации здравоохранения за приверженность и хорошее сотрудничество", - отметила Ганнингер.

В настоящее время во всем мире зарегистрировано более 177 миллионов случаев COVID-19. В Молдове на данный момент выявлено более 255 тысяч случаев COVID-19 и использовано более 538 тысяч доз вакцины против коронавируса.

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