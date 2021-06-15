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Кишинев

В румынском Бузэу пройдут Дни Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210615/35130678/v-romania-buzau-proydut-dni-kishineva.html

Администрация молдавской столицы подписала договор о сотрудничестве с румынским Бузэу. По этом случаю румынские и молдавские партнеры договорить и о проведении Дней Кишинева в уезде.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. В румынском уезде Бузэу в начале сентября несколько дней будут посвящены Кишиневу. Об этом договорился генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан с администрацией уезда. 

Кишиневский градоначальник находится с рабочим визитом в Бузэу.

"Мы установили, что в ближайшее время руководство уезда Бузэу посетит с рабочим визитом Кишинев. Администрация Бузэу поможет нам модернизировать сквер "Николае Титулеску" в секторе Ботаника. Это возможность обменяться опытом во всех сферах, узнать друг друга и вместе достичь многих целей", – рассказал Чебан.

Напомним, во вторник было подписано соглашение о сотрудничестве между городом Кишинев и уездом Бузэу. 

Совместное сотрудничество будет исходить из следующих приоритетов: обмен опытом, передовыми практиками для эффективной деятельности органов местного публичного управления; обеспечение связи, прозрачности и обмена информацией; сотрудничество в области охраны окружающей среды и территориального планирования и многое другое.

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Теги:
Ион Чебан, Румыния, Бузэу, Кишинев

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