Врачи рассказали, что произойдет, если не сделать вовремя вторую дозу вакцины

Власти признали, что не все люди, получившие первую дозу вакцины против коронавируса, успевают в срок принять и вторую часть прививки.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Представители Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) объяснили, что произойдет, если пациент, вакцинированный первой дозой, не получит вторую.

Координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко признала, что часть людей, прошедших первый этап вакцинирования, не приходят затем за второй дозой. Она объяснила, что первая доза не обеспечивает защиты от нового коронавируса, и призвала людей пройти вакцинацию до конца в целях безопасности: вторую дозу можно принять даже после истечения указанного срока.

"Один тип вакцины позволяет получать вторую дозу после довольно длительного интервала, до 12 недель. Таким образом, другие типы вакцин также позволяют продлить период между двумя дозами", - заявил Ревенко в ходе пресс-конференции.

Специалист добавила, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешен интервал до 12 недель в случае любого иммунного препарата.

Как пояснила Ревенко, человек, не желающий вводить вторую дозу, остается в реестре вакцинации, но его сертификат нигде не признают, поскольку иммунизация не завершена.

"Не нужно принимать снова первую дозу, если после нее прошло больше 12 недель. Но пациенту нужно будет только узнать новую информацию об изменении порядка применения доз вакцины. Уже проводятся исследования, в которых анализируется, может ли человек получить вторую дозу вакцины другого типа", - рассказала эксперт.

Эпидемиолог НАОЗ Алексей Чебан добавил, что в настоящее время молдавские власти ведут переговоры с представителями других стран о признании наших сертификатов о вакцинации, а также о том, чтобы иммунизированные граждане Молдовы могли беспрепятственно перемещаться в другие страны.

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"Вы знаете, что сертификат о вакцинации составлен на трех языках и имеет QR-код. В настоящее время можно пересекать границу с этими справками. В большинстве случаев они действительны, и вакцинированные люди могут въезжать без соблюдения карантина", - отметил Чебан.

Он сообщил, что из общего числа иммунизированных, то есть из более чем 538 тысяч молдаван, более 50 тысяч получили вакцину за рубежом. Чебан уточнил, что у властей уже есть информация о вакцинированных в других странах.

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