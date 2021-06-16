В ближайшие месяцы из Молдовы уедут еще около 35 тысяч человек — опрос

Среди желающих уехать из Молдовы на заработки или навсегда больше всего молодых людей в возрасте 18-29 лет.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. В этом году число граждан Молдовы, желающих выехать за рубеж, несколько снизилось по сравнению с предыдущим годом. Это следует из данных опроса общественного мнения, проведенного компанией CBS-AXA по заказу института IDIS Viitorul.

Согласно результатам опроса, покинуть страну в ближайшие месяцы собираются 15,2% опрошенных, что на 3% меньше по сравнению с 2020 годом и на 5% — по сравнению с 2018-м.

По сообщению эксперта по экономической политике Вячеслава Ионицэ, это около 30-35 тысяч человек, которые в этом году, скорее всего, уедут из Молдовы.

Из тех, кто был за границей последние три года и в настоящее время находится на территории Молдовы, уехать за рубеж в ближайшем будущем собираются 13,7% респондентов. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом, когда на этот вопрос ответили утвердительно 7,6%.

Наибольшая доля среди желающих уехать за границу приходится на молодых людей в возрасте 18-29 лет — 28%, что почти на процент больше, чем год назад, но на 2% меньше, чем в 2018 году. Практически каждый третий молодой человек говорит, что хочет уехать за границу, и его решение не меняется уже пять лет, отметил в этом контексте Ионицэ.

При этом доля сельских жителей среди тех, кто желает уехать из Молдовы, существенно выше, чем городского населения, — 17% против 13,2%. Таким образом, отток людей из страны по-прежнему происходит за счет тех, кто живет в селах, что влечет за собой депопуляцию в сельской местности.

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По мнению Ионицэ, в этом году объем денежных переводов, скорее всего, будет самым высоким в истории страны. В первые четыре месяца года уже был установлен абсолютный рекорд, когда граждане Молдовы прислали домой 513 миллионов долларов, что намного выше среднего показателя и на 30 миллионов больше, чем прошлый рекорд 2008 года.

Эксперт также отметил, что если в 2015 году на избирательные участки пришли только 6% граждан, находящихся за границей, то в 2020 году, по приблизительным подсчетам, на выборы пришли почти 32% молдавских граждан, проживающих за пределами республики.

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