13:06 16 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.45
  • USD17.70
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Кишинев

На одной из улиц в центре столицы вводят одностороннее движение

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/0a/35070786.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210616/35133983/na-odnoj-iz-ulic-v-centre-stolicy-vvodyat-odnostoronnee-dvizhenie.html

Перенаправление движения предпринято по инициативе полиции, которая стремится усилить безопасность на дорогах.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что с 25 июня на улице Романэ, на участке между улицами В. Александри и А. Пушкина,  будет введено одностороннее движение автомобильного транспорта.

Эта мера принята в целях обеспечения безопасности и оптимизации дорожного движения по запросу Управления полиции Кишинева, сообщают городская администрация.

Кроме того, до 30 июня в Кишиневе приостановлено движение транспорта по улице И. Крянгэ на участке между улицей Алба-Юлия и проспектом Штефана чел Маре.

Запрет на движение вызван строительными работами, которые проводятся в этом районе, сообщила примэрия столицы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Когда закончат ремонт улицы Крянгэ: Чебан – эксклюзивно для Sputnik
Теги:
транспорт, Кишинев, ПДД

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Вилла Ла Гранж в Женеве.
Фото: заграждения и колючая проволока – как готовятся к саммиту Байдена и Путина
Нива поучаствует в ралли Париж - Дакар
Видео: "Нива" поучаствует в ралли "Париж - Дакар"
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться