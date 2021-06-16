На одной из улиц в центре столицы вводят одностороннее движение

Перенаправление движения предпринято по инициативе полиции, которая стремится усилить безопасность на дорогах.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что с 25 июня на улице Романэ, на участке между улицами В. Александри и А. Пушкина, будет введено одностороннее движение автомобильного транспорта.

Эта мера принята в целях обеспечения безопасности и оптимизации дорожного движения по запросу Управления полиции Кишинева, сообщают городская администрация.

Кроме того, до 30 июня в Кишиневе приостановлено движение транспорта по улице И. Крянгэ на участке между улицей Алба-Юлия и проспектом Штефана чел Маре.

Запрет на движение вызван строительными работами, которые проводятся в этом районе, сообщила примэрия столицы.

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