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Дождь. Иллюстративное фото

Разгул стихии в Гагаузии: ветер сносил крыши домов и валил деревья

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210616/35135063/razgul-stikhii-v-gagauzii-veter.html

Непогода снова преподносит неприятные сюрпризы жителям юга страны – дожди размыли дороги, причинив огромный ущерб инфраструктуре региона.

КОМРАТ, 16 июн – Sputnik, Максим Топал. Обрушившиеся на юг Молдовы ливневые дожди с грозами нанесли ущерб инфраструктуре населенных пунктов Гагаузии. В результате ливней со шквалистым ветром накануне вечером оказались размыты дороги, снесены крыши домов и повалены деревья.

В столице автономии сильно размыты щебеночные дороги с большим уклоном, затоплено одно из домовладений, рассказал примар Комрата Сергей Анастасов.

"Дожди разрушили дороги по улицам Бендерская, Куйбышева. Как только погода стабилизировалась, мы начали составлять списки пострадавших улиц. Затопленных домов, как было осенью прошлого года, нет, благодаря тому, что вода уже свободно уходит в реку Ялпуг. Но город нуждается в защитной дамбе – нам не хватает более 3 миллионов леев для завершения работ", – сообщил Sputnik примар Комрата.

Сообщения о размытии дорог поступают из Вулканешт, где "превратилась в озеро" улица Карла Маркса. Там из-за высокого уровня воды посреди дороги заглох автомобиль – его пришлось вытягивать.

Сельхозугодья. Архивное фото
© Sputnik / Irina Leahova
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В Чадыр-Лунге дерево упало на частный дом. А в селе Этулия шквалистый ветер повалил дерево на проезжую часть. К счастью, в это время на дороге не было автомобилей

"У нас смыло щебень с улиц Фрунзе и Маяковского, дороги придется восстанавливать грейдером. Упавшее дерево поднимали спасатели, понадобилась помощь электриков", – отметил примар Этулии Сергей Куйжуклу.

А в соседнем селе Чишмикиой ветер частично разрушил кровлю в четырех домохозяйствах. Секретарь совета Анна Дарадур не исключает, что заявления будут поступать еще.

"У кого-то частично сорвало крышу дома, у кого-то – кровлю хозяйственных пристроек. Масштабы ущерба мы пока не называем, сегодня будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая и определит его", – сказала Дарадур.

Только в Комрате ущерб от непогоды, по предварительным оценкам, превысил 300 тысяч леев. Ориентировочной суммы по региону в целом пока нет.

Арбузные дольки, фото из архива
© Pixabay / PDPics
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"Сейчас идет подсчет ущерба. В основном размыты дороги – это самая большая наша проблема. Нужно строить дороги с твердым покрытием и обязательно сопровождать их ливневой канализацией, хотя это и увеличивает стоимость работ вдвое", – пояснил Sputnik начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии и глава региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям Иван Колиогло.

Местные аграрии серьезно пока не пострадали. Частично затоплены поля в селе Карбалия. На некоторых из них полегли зерновые первой группы хлебов, не созревают вовремя и бахчевые культуры. Из-за обильных осадков частично повреждены урожаи черешни и в целом затягивается уборочная кампания.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы прогнозирует до конца текущей недели сохранение теплой, но дождливой погоды. Возможны грозы.

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