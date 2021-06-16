Стихийный резонанс: последствия непогоды в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 16 июн – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Тирасполе устраняют последствия урагана, который всего за 15 минут натворил много бед. По всему городу до сих пор лежат поваленные деревья. Они с треском падали на строения и рвали провода. Так, один из автомобилистов попал в ловушку высокого напряжения. Водитель, заблокированный электропроводами, оставался в машине до приезда спасателей. Операция по его освобождению прошла успешно.

Под ливневыми потоками на жилой дом обрушилось старое дерево. Потолок здания под угрозой. Жильцов пришлось временно переселить в гостиницу тираспольской школы борьбы и бокса. В одном из тираспольских дворов дерево упало на газовую трубу,и полсотни горожан остались без газа. Самые опасные неприятности от непогоды коммунальщики устранили.

По данным ГУпЧС, последствия урагана ликвидировали 20 единиц спецтехники и 71 сотрудник Главного управления по ЧС, городские коммунальные и энергетические предприятия.

Метеоявление оценили в приднестровском гидрометцентре. Линия шквала промчалась от юга Молдовы до Тирасполя. Однако порывы ветра 18 м/с специалисты не считают стихийными. Просто "черноморская депрессия" напустила свои кучево-дождевые облака. В мае, июне и июле погода славится такими выходками.

"Есть понятие резонанса. Для понимания: люди, которые идут по мосту в ногу, рискуют его разрушить. Вот и погода наша попала в резонанс. Сформировалось кучево-дождевое облако. Выпало очень много осадков сразу. Дождь быстро намочил ветки, и получился эффект гололеда. А город – это еще и очаг тепла. Плюс постройки. Порыв шквалистого ветра прошел через постройки и еще дополнительно усилился. Вот почему столько разрушений", – сказал глава гидрометцентра Виталий Кольвенко.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Виталий Кольвенко

Погодный резонанс метеорологи просят не путать со стихийным бедствием, которое начинается при порывах ветра от 25 м/с. В гидрометцентре даже вспомнили самый ветреный день за всю историю наблюдений.

"Максимальный порыв ветра в Тирасполе за все время наблюдений был в 1969 году в августе и составил 40 м/c. Ну и лет семь назад был порыв ветра 33 м/с, но это было на аэродроме при шквалистом усилении ветра: там повалило столбы, перевернуло самолет. И надо сказать, что в городе этого никто не заметил. Вот и коварство кучево-дождевых облаков", – объяснил Кольвенко.

В ближайшее время подобных резонансов не будет. Синоптики прогнозируют улучшение погоды. Но и "черноморскую депрессию" никто не прогонял. Поэтому в следующие несколько дней мы не раз услышим прогноз: кратковременный дождь, возможна гроза.

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