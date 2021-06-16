Минздрав сообщил, какие вакцины и сколько доз получила Молдова

По официальным данным, в тройку самых массовых вакцин, которые доступны в Молдове, вошли AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Через разные международные каналы в качестве помощи Молдова получила 1 032 790 доз разных вакцин против коронавируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты.

По его данным, больше всего в нашу страну поступило вакцины AstraZeneca — 513 600 доз. На втором месте по объему предоставленной вакцины — китайский препарат Sinopharm (152 тысячи доз). Затем следуют российский "Спутник V" — 142 тысячи доз, американский препарат Pfizer — 125 190 доз и китайский Sinovac — 100 тысяч доз.

Сообщается, что по медицинским учреждениям страны были распределены 816 098 доз различных вакцин (79 процентов от полученного количества). Из них были использованы 538 879 доз, что составляет 52 процента.

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