НАРЭ требует от топливных компаний отменить повышение цен на бензин

Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) на внеочередном заседании утвердил решение об отклонениях в формировании цен на рынке нефтепродуктов.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. В результате мониторинга правильности формирования и изменения розничных цен на нефтепродукты контролирующий орган пришел к выводу, что повышение цен на реализацию нефтепродуктов, о котором объявили экономические агенты 14-16 июня, выходит за рамки правового поля. Об этом сообщается в пресс-релизе НАРЭ.

В документе отмечается, что с вступлением в силу 14 июня 2021 года изменений в ст. 4 Закона № 461/2001 о рынке нефтепродуктов лицензиаты устанавливают цены на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты, разработанной и утвержденной НАРЭ.

"Таким образом, рыночные цены на нефтепродукты, установленные до 13 июня 2021 года (24.00), не могут быть повышены продавцами до вступления в силу новой методики, утвержденной НАРЭ, которая в настоящее время проходит государственную регистрацию в Министерстве юстиции", — говорится в сообщении регулятора.

Чтобы противодействовать явлению незаконного изменения розничных цен на нефтепродукты в нарушение положений закона, НАРЭ обязало всех лицензиатов, которые повысили розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ с 00.00 14.06.2021 года, отменить это решение до 24.00 16.06.2021 года.

В НАРЭ утверждают, что все лицензиаты, работающие на рынке нефтепродуктов, были неоднократно предупреждены о том, что цены, установленные до даты вступления в силу Закона No. 54/2021 о внесении изменений в Закон "О рынке нефтепродуктов" №. 461/2001 (14 июня 2021 г., 00.00), не могут быть увеличены.

В противном случае НАРЭ инициирует процедуру приостановления действия лицензий в соответствии со ст. 16 п. (3) Закона о рынке нефтепродуктов No. 461/2001 в отношении владельцев лицензий, которые не будут выполнять обязательства, наложенные в решении.

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