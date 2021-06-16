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В Кишинев прибыла новая коммунальная техника

Технический парк мэрии пополнился новым оборудованием

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210616/35143432/meriya-stolicy-prodolzhaet-zakupat-novuyu-kommunalnuyu-tehniku.html

Технический парк спецмашин для городских работ в столице не обновлялся много лет, и теперь примэрия старается это исправить.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Мэрия Кишинева продолжает закупать новую коммунальную технику. Об этом в социальных сетях сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Так, за последнее время были приобретены 10 новых машин для подметания улиц города. Пять самосвалов для вывоза бытовых отходов в ближайшее время будут переданы примэрии.

Технический парк также пополнился пятью тракторами с лезвиями, щетками и прицепом для вывоза мусора. Планируется покупка нового бульдозера.

"Это дорогая, но необходимая техника, потому что долгие годы ничего не закупалось и людям приходилось работать на устаревшем оборудовании", — написал Чебан в своем Telegram-канале.

В прошлом году мэрией Кишинева было закуплено и распределено по секторам пять машин для разбрасывания соли, пять прицепов к тракторам для механизированной уборки, спецгрузовик для обслуживания передвижных туалетов и грузовик для контейнеров. Также были приобретены аксессуары - пять щеток и пять лезвий для уборки снега и три насадки для мойки тротуаров под высоким давлением, сообщил градоначальник.

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Теги:
коммунальные услуги, Ион Чебан, Кишинев

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