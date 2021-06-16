Патрульные провели на севере Молдовы акцию по профилактике ДТП

Офицеры Северного патрульного управления на протяжении дня раздавали горожанам листовки с рекомендациями по соблюдению ПДД.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Дети и взрослые получили от патрульных на севере Молдовы сотни листовок с рекомендациями от полиции. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.

Поскольку сейчас летние каникулы и у детей достаточно свободного времени, инспекторы посоветовали им не играть у дорог общего пользования, а выбирать специально оборудованные места (парки, спортивные площадки, школьный двор или двор детского сада).

Остальные участники дорожного движения получили от полиции листовки об основных правилах безопасности дорожного движения. Они были предупреждены о необходимости быть внимательными на дорогах, соблюдать ограничения скорости и не употреблять алкоголь во время вождения.

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