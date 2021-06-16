19:59 16 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.71
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Полиция получила 52 машины

Патрульные провели на севере Молдовы акцию по профилактике ДТП

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31760743.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210616/35145554/patrulnye-proveli-na-severe-moldovy-aktsiyu-po-profilaktike-dtp.html

Офицеры Северного патрульного управления на протяжении дня раздавали горожанам листовки с рекомендациями по соблюдению ПДД.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Дети и взрослые получили от патрульных на севере Молдовы сотни листовок с рекомендациями от полиции. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.

Поскольку сейчас летние каникулы и у детей достаточно свободного времени, инспекторы посоветовали им не играть у дорог общего пользования, а выбирать специально оборудованные места (парки, спортивные площадки, школьный двор или двор детского сада). 

Остальные участники дорожного движения получили от полиции листовки об основных правилах безопасности дорожного движения. Они были предупреждены о необходимости быть внимательными на дорогах, соблюдать ограничения скорости и не употреблять алкоголь во время вождения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7

По теме

Молдавская полиция зовет в свои ряды девушек и женщин
При стрельбе под Римом погибли двое детей и мужчина – полиция

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: курьезные и смешные кадры матча Германия - Франция на Евро-2020
Germany: Police use water cannon as barricades set on fire outside Berlin squat
Видео: немецкая полиция вынуждена применить водометы и бронетранспортеры
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться