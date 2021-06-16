Кабмин утвердил программу празднования 30-летия независимости Молдовы

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Временное правительство утвердило 16 июня Национальную программу Moldova-30, приуроченную к 30-летию провозглашения независимости Республики Молдова.

Как сообщает Министерство образования, культуры и исследований, помимо прочего, программа призвана продвигать имидж Молдовы за рубежом, акцентировать внимание на достижениях страны и ее населения за последние три десятка лет.

"Главной частью программы станут мероприятия, которые пройдут на Площади великого национального собрания 27 августа 2021 года, концерты молдавских артистов, работающих в жанрах классической, популярной и народной музыки", - говорится на официальном интернет-ресурсе ведомства.

При этом до конца текущего года в рамках программы Moldova-30 на национальном уровне будет организована целая серия культурно-художественных акций. В частности, предполагается проведение тематических конкурсов, фестивалей, выставок. Кроме того, тема 30-летия обретения Молдовой независимости станет главной на открытии нового учебного года в лицеях и вузах.

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