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Олимпиада

Молдавские призеры Олимпиады в Токио получат по несколько миллионов от властей

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210616/35145986/moldavskie-prizery-olimpiady-v-tokio-poluchat-po-neskolko-millionov-ot-vlastey.html

Планируется также наградить тренеров, медсестер, врачей и массажистов. Предполагается, что расходы будут покрываться за счет Государственного резервного фонда.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Правительство Молдовы утвердило размер премий, которые будут вручены спортсменам, занявшим призовые места на XXXII летних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в этом году в Токио.

Согласно проекту, спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную медаль обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое место — 400 тысяч, за седьмое место — 300 тысяч и за восьмое место - 200 тысяч леев.

Молдавские пловцы
© Photo : предоставил Александр Горячев
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"Мы также должны финансово стимулировать спортсменов, которые входят в состав национальной сборной на Олимпийских играх этого года в Токио. Надеюсь, что это станет сильным толчком для представителей нашего национального спорта. Мы были бы очень рады, если бы наши соотечественники заняли почетное место среди призеров олимпийских соревнований", — отметил и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

Также в рамках проекта награждаются тренеры, медсестры, врачи и массажисты. Предполагается, что расходы будут покрываться за счет Государственного резервного фонда.

На сегодняшний день в Республике Молдова 12 атлетов квалифицировались на Олимпийские игры в Токио и ожидается, что семь будут квалифицированы для участия в Паралимпийских соревнованиях.

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

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