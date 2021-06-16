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Сотрудники фабрики

Субсидии за прием на работу сотрудников: 30 июня последний день подачи заявок

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210616/35147592/subsidii-za-priem-na-rabotu-sotrudnikov-30-iyunya-posledniy-den-podachi-zayavok.html

Заявка подается на бумажном носителе с приложением собственноручной подписи или отправляется на адрес электронной почты.

КИШИНЕВ, 16 июня - Sputnik. Государственная налоговая служба сообщает, что субсидия выплачивается в случае приема на работу лиц, которые в течение не менее 12 месяцев, предшествующих месяцу работы, не имели заработной платы, а также в случае лиц с ограниченными возможностями.

Иностранные рабочие.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Заявление необходимо сначала зарегистрировать в Главном управлении налоговой службы по месту нахождения налогоплательщика или в Главном управлении налоговой администрации.

Следует отметить, что заявка подается на бумажном носителе с приложением собственноручной подписи или отправляется на адрес электронной почты с приложением квалифицированной расширенной электронной подписи.

Контактные данные подразделений Государственной фискальной службы доступны на официальной странице - sfs.md в разделе "Контакты".

Заявки на первый квартал 2021 года, поданные после указанной даты, рассматриваться не будут, независимо от причины неподачи Заявки в установленные сроки.

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Теги:
Государственная налоговая служба, Работа, субсидии, предприниматели

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