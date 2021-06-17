Минздрав упростит доступ граждан к паллиативной медпомощи

Паллиативная помощь - это медицинская услуга, которая предоставляется взрослым и детям, страдающим от неизлечимых заболеваний.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Правительство утвердило проект постановления, которое расширит доступ пациентов к паллиативной помощи и позволит правильно планировать средства из фондов обязательной медицинской помощи для оказания услуг данного типа. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Согласно постановлению правительства, отдельный раздел о паллиативной помощи был включен в Единую программу обязательной медицинской помощи, в которой указаны поставщики, получатели паллиативной помощи, виды услуг паллиативной помощи, перечень услуг, предоставляемых по каждому типу услуг паллиативной помощи, предоставление лекарств, медицинских устройств и расходных материалов, необходимых для оказания паллиативной помощи.

В минздраве напоминают, что паллиативная помощь - это медицинская услуга, которая предоставляется взрослым и детям, страдающим от неизлечимых заболеваний. Паллиативная помощь - важный компонент системы здравоохранения, который должен быть включен во все программы всеобщего медицинского страхования.

В соответствии с концепцией паллиативной помощи в Республике Молдова 2008 года, ежегодно до 60% умерших (всего - 25 830 пациентов, в том числе 17 642 в сельской местности и 8 188 в городах) нуждаются в паллиативной помощи, но после 10 лет реализации программы, в 2018 году около 37-38% получали паллиативную помощь на дому, а в отделениях с койками / хосписами - около 21-25% тех, кто нуждался в паллиативной помощи в 2018 году.

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