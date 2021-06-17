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Марафон вакцинации. Архивное фото

В воскресенье в Кишиневе пройдет очередной Марафон вакцинации

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1c/34919998.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210617/35149566/chisinau-marafon-vaktsinatsii.html

Главная цель – получение второй дозы вакцины для тех, кто стал участником аналогичной акции, которая прошла 28-30 мая этого года.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. В воскресенье, 20 июня, с 07.00 до 22.00 в столичном Дворце Республики пройдет очередной Марафон вакцинации. Главная цель – получение второй дозы вакцины для тех, кто стал участником аналогичной акции, которая прошла 28-30 мая этого года.

Вакцинация
© Sputnik / Pavel Bednyakov
Врачи рассказали, что произойдет, если не сделать вовремя вторую дозу вакцины

Впрочем, в ходе нынешнего марафона любой желающий может получить и первую дозу вакцины от коронавируса.

"Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы избавимся от вируса COVID-19. Ежедневно регистрируется в среднем 5-8 случаев заражения, и я думаю, что это связано с вакцинацией", – заявил примар Кишинева Ион Чебан.

Акция организована примэрией столицы и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

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