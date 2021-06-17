Правительство утвердило госзаказ для профтехучилищ

В Минобразования сообщили, что средняя стоимость обучения студента по программам профессионального образования на базе средней школы составляет около 30 тысяч леев в год.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Правительство утвердило Государственный заказ на подготовку профильных кадров по профессиям и специальностям в профессионально-технических учебных заведениях на 2021-2022 учебный год.

Так, госзаказ предусматривает прием в учреждения среднего профессионального образования с бюджетным финансированием 8279 человек, при этом 929 мест предусмотрены для обучения по программам дуального образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательного учреждения, а практическая — на рабочем месте.

На контрактной основе с оплатой стоимости обучения доступно 525 мест в государственных и частных учебных заведениях.

В учреждения послесреднего и послесреднего профессионально-технического образования будут приняты 3928 человек с бюджетным финансированием, из них 166 – для обучения по программам дуального профессионального образования. Согласно плану, по договору с оплатой стоимости обучения в государственных и частных учебных заведениях такого типа предусмотрен прием 7310 человек.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, средняя стоимость обучения студента по программам профессионального образования на базе средней школы составляет около 30 тысяч леев в год.

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