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Правительство утвердило госзаказ для профтехучилищ

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210617/35150595/goszakaz-dlya-proftekhuchilisch.html

В Минобразования сообщили, что средняя стоимость обучения студента по программам профессионального образования на базе средней школы составляет около 30 тысяч леев в год.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Правительство утвердило Государственный заказ на подготовку профильных кадров по профессиям и специальностям в профессионально-технических учебных заведениях на 2021-2022 учебный год.

ВУЗЫ Молдовы
© Sputnik / Vadim Rusu
Абитуриент-2021: вузы Молдовы

Так, госзаказ предусматривает прием в учреждения среднего профессионального образования с бюджетным финансированием 8279 человек, при этом 929 мест предусмотрены для обучения по программам дуального образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательного учреждения, а практическая — на рабочем месте. 

На контрактной основе с оплатой стоимости обучения доступно 525 мест в государственных и частных учебных заведениях.

В учреждения послесреднего и послесреднего профессионально-технического образования будут приняты 3928 человек с бюджетным финансированием, из них 166 – для обучения по программам дуального профессионального образования. Согласно плану, по договору с оплатой стоимости обучения в государственных и частных учебных заведениях такого типа предусмотрен прием 7310 человек.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, средняя стоимость обучения студента по программам профессионального образования на базе средней школы составляет около 30 тысяч леев в год.

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