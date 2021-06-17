СИБ заявил, что отразил хакерскую атаку, подозреваемый скрылся

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Служба информации и безопасности совместно с прокуратурой Кишинева пресекли деятельность хакера, специализирующегося на киберпреступности.

По сообщению СИБ, 29-летний мужчина пытался с помощью компьютерного взлома незаконно авторизоваться в государственных информационных системах, принадлежащих предприятию "Служба информационных технологий и кибернетической безопасности".

Во время обысков, проведенных в ходе расследования уголовного дела, были обнаружены и изъяты несколько серверов, оборудование для обеспечения их бесперебойной работы (генератор, двенадцать источников бесперебойного питания, а также три стационарных компьютера, при помощи которых велась атака).

Поскольку подозреваемый не был взят под стражу, он сумел покинуть территорию страны через Приднестровье, заявляет СИБ. В настоящее время сбежавший от следствия мужчина объявлен в международный розыск.

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