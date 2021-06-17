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Автомобиль. Архивное фото

Санду предлагает разрешить представителям диаспоры ввозить автомобили беспошлинно

© Photo : Poliția de Frontieră Română
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210617/35151737/sandu-diaspora-avtomobil-poshlina.html

Глава государства предлагает парламенту разрешить гражданам Молдовы, решившим вернуться на постоянное место жительства в страну, ввозить без акцизов и пошлин свое имущество, в том числе автомобили.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Законопроект президента Майи Санду предусматривает, что лица, прожившие за границей не менее трех лет, могут ввозить в Республику Молдова по возвращении личные вещи, предметы домашнего обихода, мебель, оборудование, а также по одному автомобилю на семью. При этом товар должен находиться в личной собственности не менее одного года. Законопроект опубликован на сайте президента в соцсети для публичных консультаций.

"Мы радуемся, когда люди из диаспоры решают вернуться домой. Но часто возвращение — сложный процесс. Одна проблема, о которой нам сообщают многие из тех, кто вернулся в страну, — это высокие налоги на имущество, которое они накопили, работая за границей. Мы подготовили законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты ряда налогов на товары личного пользования, ввезенные в Молдову нашими согражданами из диаспоры, решившими вернуться домой", — написала Санду в Facebook.

Руль. Архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов
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Согласно документу граждане Республики Молдова, которые могут подтвердить проживание за границей в течение не менее 3 лет, по возвращении на родину смогут ввозить в страну товары для личного пользования или транспортные средства, которые находились в
собственности физического лица, гражданина Республики Молдова, не менее чем за один год до ввоза. При этом объем двигателя ввозимого автомобиля не должен превышать 2000 кубических сантиметров.

В случае ввоза автомобилей с объемом двигателя более 2000 но менее 3000 кубических сантиметров нужно будет оплатить 50% пошлины.

Законопроект предстоит рассмотреть новому парламенту.

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Теги:
молдавская диаспора, Майя Санду

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