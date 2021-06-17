Санду предлагает разрешить представителям диаспоры ввозить автомобили беспошлинно

Глава государства предлагает парламенту разрешить гражданам Молдовы, решившим вернуться на постоянное место жительства в страну, ввозить без акцизов и пошлин свое имущество, в том числе автомобили.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Законопроект президента Майи Санду предусматривает, что лица, прожившие за границей не менее трех лет, могут ввозить в Республику Молдова по возвращении личные вещи, предметы домашнего обихода, мебель, оборудование, а также по одному автомобилю на семью. При этом товар должен находиться в личной собственности не менее одного года. Законопроект опубликован на сайте президента в соцсети для публичных консультаций.

"Мы радуемся, когда люди из диаспоры решают вернуться домой. Но часто возвращение — сложный процесс. Одна проблема, о которой нам сообщают многие из тех, кто вернулся в страну, — это высокие налоги на имущество, которое они накопили, работая за границей. Мы подготовили законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты ряда налогов на товары личного пользования, ввезенные в Молдову нашими согражданами из диаспоры, решившими вернуться домой", — написала Санду в Facebook.

Согласно документу граждане Республики Молдова, которые могут подтвердить проживание за границей в течение не менее 3 лет, по возвращении на родину смогут ввозить в страну товары для личного пользования или транспортные средства, которые находились всобственности физического лица, гражданина Республики Молдова, не менее чем за один год до ввоза. При этом объем двигателя ввозимого автомобиля не должен превышать 2000 кубических сантиметров.

В случае ввоза автомобилей с объемом двигателя более 2000 но менее 3000 кубических сантиметров нужно будет оплатить 50% пошлины.

Законопроект предстоит рассмотреть новому парламенту.

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