Санду предлагает разрешить представителям диаспоры ввозить автомобили беспошлинно

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Законопроект президента Майи Санду предусматривает, что лица, прожившие за границей не менее трех лет, могут ввозить в Республику Молдова по возвращении личные вещи, предметы домашнего обихода, мебель, оборудование, а также по одному автомобилю на семью. При этом товар должен находиться в личной собственности не менее одного года. Законопроект опубликован на сайте президента в соцсети для публичных консультаций.
"Мы радуемся, когда люди из диаспоры решают вернуться домой. Но часто возвращение — сложный процесс. Одна проблема, о которой нам сообщают многие из тех, кто вернулся в страну, — это высокие налоги на имущество, которое они накопили, работая за границей. Мы подготовили законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты ряда налогов на товары личного пользования, ввезенные в Молдову нашими согражданами из диаспоры, решившими вернуться домой", — написала Санду в Facebook.
собственности физического лица, гражданина Республики Молдова, не менее чем за один год до ввоза. При этом объем двигателя ввозимого автомобиля не должен превышать 2000 кубических сантиметров.
В случае ввоза автомобилей с объемом двигателя более 2000 но менее 3000 кубических сантиметров нужно будет оплатить 50% пошлины.
Законопроект предстоит рассмотреть новому парламенту.
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