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За организацию слежки за судьей арестованы пятеро подозреваемых

© Pixabay / Pat_Scrap
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210617/35152428/za-organizaciyu-slezhki-za-sudej-arestovany-pyatero-podozrevaemyh.html

Правоохранительные органы сообщили о попытке организованной группы вмешаться в личную жизнь представителя судебных органов.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследует дело о неприкосновенности личной жизни судьи.

Слежка.
© Pixabay / Pat_Scrap
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В ходе следствия были задержаны пятеро подозреваемых, которые организовали слежку за представителем судебных органов.

Уголовное дело было возбуждено два месяца назад. В результате нескольких обысков в домах подозреваемых были изъяты документы и информация на электронных носителях, которые приобщены к делу.

Подозреваемые находятся под стражей, они представляли из себя хорошо организованную группу, сообщает прокуратура.

По данным источников в правоохранительных органах, речь идет о судье Апелляционной палаты Кишинева.

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Теги:
слежка, прокуратура, полиция

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