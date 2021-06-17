За организацию слежки за судьей арестованы пятеро подозреваемых

Правоохранительные органы сообщили о попытке организованной группы вмешаться в личную жизнь представителя судебных органов.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследует дело о неприкосновенности личной жизни судьи.

В ходе следствия были задержаны пятеро подозреваемых, которые организовали слежку за представителем судебных органов.

Уголовное дело было возбуждено два месяца назад. В результате нескольких обысков в домах подозреваемых были изъяты документы и информация на электронных носителях, которые приобщены к делу.

Подозреваемые находятся под стражей, они представляли из себя хорошо организованную группу, сообщает прокуратура.

По данным источников в правоохранительных органах, речь идет о судье Апелляционной палаты Кишинева.

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