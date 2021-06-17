16:30 17 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.72
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Вакцина Спутник V. Архивное фото

В Молдову прибудет новая партия вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
16830
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/18/34518626.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210617/35153014/moldova-vakcina-sputnik-v.html

Ожидается, что самолет с очередной партией российской вакцины, переданной Молдове в качестве гуманитарной помощи, приземлится в Кишиневе в пятницу.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В пятницу в Молдову поступит новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил лидер Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, вылет борта из Москвы ожидается в 21.00. В Кишиневе самолет приземлится около 23.00-23.30.

Поликлиника в Комрате
© Photo : Maxim Topal
Врач из Гагаузии о плюсах вакцины "Спутник V" - работать удобнее

"Знаю, что большинство наших сограждан с нетерпением ждут новой партии препарата, ведь именно о "Спутнике V" меня постоянно спрашивают люди во время встреч в районах", — написал глава ПСРМ в социальных сетях.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в Молдову в апреле. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Итальянский эксперт назвал дату, когда могут одобрить "Спутник V" в ЕС
Разработчики рассказали об эффективности "Спутника V" против индийского штамма
Теги:
Россия, Молдова, вакцина, Спутник V

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: курьезные и смешные кадры матча Германия - Франция на Евро-2020
Санитары города - как проходит рабочий день мусорщика в Молдове
Видео: Всемирный день мусорщика - кто избавляет Кишинев от отходов
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться