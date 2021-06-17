В Молдову прибудет новая партия вакцины "Спутник V"

Ожидается, что самолет с очередной партией российской вакцины, переданной Молдове в качестве гуманитарной помощи, приземлится в Кишиневе в пятницу.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В пятницу в Молдову поступит новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил лидер Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, вылет борта из Москвы ожидается в 21.00. В Кишиневе самолет приземлится около 23.00-23.30.

"Знаю, что большинство наших сограждан с нетерпением ждут новой партии препарата, ведь именно о "Спутнике V" меня постоянно спрашивают люди во время встреч в районах", — написал глава ПСРМ в социальных сетях.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в Молдову в апреле. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

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