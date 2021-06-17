Медали вопреки: "отличный" выпуск – 2021

ТИРАСПОЛЬ, 17 июн – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вечерние платья, пурпурные ленты, цветы и медали. Выпускной дресс-код – теперь без масок и "удаленки", к которой за год привыкли школьники Поколения Z.

"Мы выстояли, многому научились. Постарались удержать качество образования на достойном уровне. Мир меняется, меняемся мы. Живем сегодня и принимаем с радостью все, что происходит вокруг нас. Мы готовы к переменам и базовые ценности сохраняем. Поэтому наши выпускники образованные, интеллигентные, креативные, творческие. Они обладают мощной силой и это им поможет достичь любых вершин, несмотря на самые сложные ситуации", – отметила начальник тираспольского управления народного образования Стелла Бай.

© Sputnik / Sorokopud Julia Стелла Бай

Глава УНО с энтузиазмом разделила с выпускниками минуты праздника: наконец живое общение и фото на память. Стелла Бай отметила, что в этом году у школьники и учителя очень мало времени провели совместно. Карантин подстроил систему образования под "удаленку" и перестроил выпускные балы. Если раньше одиннадцатиклассники прощались со школьной жизнью все вместе, то последние два года каждая школа отмечает выпускной по-отдельности. Главное условие – проведение его на открытом воздухе.

"Конечно, мы соблюдаем все карантинные меры. Самое важное – ограниченное количество участников. Рекомендовано мероприятия проводить по одному классу с учетом присутствия родителей. Между семьями – социальная дистанция. Бабушкам и дедушкам старше 65-ти лет лучше не приходить на выпускные. Перед началом мероприятий – термометрия и обработка рук, которые для нас уже стали обыденностью", – объясняет Стелла Бай.

Тираспольские выпускники-медалисты © Sputnik / Sorokopud Julia

Тираспольские выпускники-медалисты © Sputnik / Sorokopud Julia

Тираспольские выпускники-медалисты © Sputnik / Sorokopud Julia

Тираспольские выпускники-медалисты © Sputnik / Sorokopud Julia 1 / 4 © Sputnik / Sorokopud Julia Тираспольские выпускники-медалисты

Герои дня – выпускники-медалисты. Золотые и серебряные награды за одиннадцатилетний учебный марафон получили 118 школьников. 82 из них закончили учебу "на отлично". В числе "победителей" – Анастасия Затыка, выпускница тираспольской школы № 18 шутит, что в будущее смотрит "с дальновидностью и дальнозоркостью".

"У меня проблемы со зрением и я уже поменяла очень много пар очков и линз за время этой "удаленки". Учиться было намного сложнее по интернету, чем в офлайне. Это и бессонные ночи, и оценки, которые давались "кровью и потом". Поэтому, самое сложное время было в десятом классе, когда пришлось знакомиться с "дистанционкой". Думали, что это скоро пройдет, а она затянулась. В психологическом плане трудно было", – признается Анастасия.

© Sputnik / Sorokopud Julia Анастасия Затыка

Медалисты республиканского молдавского теоретического лицея учебное "золото" взяли целой командой и после выпуска расставаться не собираются. Следующей проверкой их дружбы и знаний станут приемные экзамены в кишиневский вуз. Будущие медики уже готовы к любому формату студенческих лекций.

"Но лучше учиться в группе вместе с другими ребятами!", – уверены лицеисты. Счастливые выпускники добавляют:

"Конечно, трудно расставаться с детством, но надо. Мы рады, что закончили лицей с золотыми медалями, приложили для этого столько усилий. Поэтому, сегодня говорим: "Сукчесе ла тоць".

В Приднестровье вручение аттестатов проходит с 16 по 18 июня. Несмотря на карантин, ажиотаж вокруг выпускных балов продолжается. Кадры, снятые на память, разошлись в социальных сетях с хэштегом "выпускной 2021". На этих фото выпускники без карантинных мер и социальных ограничений, с перспективой на счастливое будущее.

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