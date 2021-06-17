Sputnik Молдова провел видеомост о семейных ценностях

Гости прямого эфира обсудили, почему распадаются браки, как противостоять идеологии чайлдфри, безнравственны ли аборты и, наконец, что же такое любовь.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Участниками телемоста стали федеральный эксперт общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация поддержки семьи и семейных ценностей" Екатерина Аверкиева и экс-депутат молдавского парламента, политический и религиозный деятель Валерий Гилецкий.

Многие полагают, что чаще всего ячейки общества дают трещину по прозаичным материальным причинам. Однако участники телемоста Sputnik Молдова c этим категорически не согласны.

"Я уверена, что деньги далеко не главная причина, по которой распадаются семьи. В годы перестройки мой папа работал в НИИ, мама – программистом. Настал момент, когда отец просто перестал зарабатывать. А в семье трое детей. И вот в эти сложные времена кандидат наук, физик-ядерщик пошел продавать у метро астрологические прогнозы.

Но при этом ни у кого из нас даже мысли не возникло, что семья может распасться. Наоборот, все сплотились, чтобы семью сохранить", – рассказала Екатерина Аверкиева.

Она утверждает, что семью рушат совершенно другие проблемы.

"Одна из причин – в отсутствии хороших примеров. Когда учились создавать и сохранять семью у бабушек и дедушек. Сейчас люди стараются жить отдельно, и так много несчастливых семей оттого, что нет "картинки", с которой можно "срисовывать".

Сегодня никто не учит молодых сглаживать конфликты, выходить из кризисных семейных ситуаций. И люди не справляются", – подчеркнула российский эксперт.

Другую проблему видит Валерий Гилецкий: там, где страх – нет места любви.

"Давайте смотреть правде в глаза: в семьях нашего региона, к сожалению, слишком часто встречается насилие. И в таких случаях, я убежден, определенную роль следует взять на себя государству. Женщина должна знать, что она всегда может обратиться в органы власти и получить защиту", – сказал Гилецкий.

Как противостоять идеологии чайлдфри

В наши дни все больше людей осознанно и принципиально отказываются от рождения детей.

"Я думаю, как с любой "нестандартной" идей, с чайлдфри нужно бороться. Но только не путем запретов и наказаний.

Нужно создавать позитивные образы противоположной идеи. Показывать, как это здорово, какое это счастье – ребенок. И ведь это же чистая правда. Нужна умная пропаганда, на этой правде основанная. И через культуру, искусство, средства массовой информации показывать примеры счастливых семей, счастливого детства", – убеждена федеральный эксперт.

Аборт – это безответственность

"Благоразумие в вопросе продолжения рода должно присутствовать в каждой семье. И вопрос этот ни в коем случае нельзя пускать, так сказать, на самотек. Принцип "сколько Бог даст" в данном случае неправильный.

Грамотное планирование семьи не противоречит Священному писанию. А вот аборты противоречат. И если уж нет материальной возможности содержать еще одного ребенка, следует просто предохраняться. Аборт – это в любом случае убийство живого существа", – заявил Гилецкий.

Екатерина Аверкиева также склонна перевести проблему в морально-этическую область.

"Почему женщина делает аборт? Потому что кто-то не взял ответственности за свои решения.

Если женщина не чувствует, что мужчина останется рядом и всю жизнь будет помогать с воспитанием ребенка, она теряется. И если в этот момент рядом не окажется того, кто внушит ей уверенность, с высокой долей вероятности она пойдет на аборт.

А безответственность - это и есть падение нравственности", – считает Аверкиева.

О любви

"Любовь должна быть основой каждой семьи. Но ей нужно дать правильное определение, ее нужно правильно понимать.

Любовь – это не только чувства. Как пастырь я часто говорю своим молодым прихожанам: любовь – это осознанная ответственность", – полагает Гилецкий.

Аверкиева развивает его мысль:

"Совершенно согласна, что любовь – это не только чувство и чувственность. Да, первая искра основана на физическом влечении. Но дальше, если люди выстраивают отношения, физическая любовь переходит в более духовную привязанность.

И, конечно, надо понимать, что любые отношения нужно создавать. Свадьба только начало. Дальше вы должны упорно работать над отношениями. Потому что любовь – это еще и труд".

И еще раз о любви

"Вспомнил сейчас середину восьмидесятых годов, когда я регулярно ходил в церковь. Однажды я пригласил с собой молодую коллегу. И вот на одной из стен церкви она увидела цитату из Писания: "Бог есть любовь". Она была шокирована и обескуражена: как такое может быть? Для нее любовь всегда означала совсем другое, эта женщина не понимала, что есть еще и божественная, духовная составляющая любви", – рассказал молдавский религиозный деятель.

А Екатерина Аверкиева отметила также и существование своего рода антипода любви духовной:

"Иногда люди путают любовь с привязанностью в плохом смысле этого слова, когда тебе хочется сидеть в клетке, когда у тебя нет свободы. Зависимость, а не любовь".

Нездоровая одержимость, считает Аверкиева, ничего общего не имеет с настоящей любовью.

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