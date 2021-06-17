Двенадцать граждан РМ пытались въехать на родину с поддельными ПЦР-тестами

Гражданам Молдовы грозит до двух лет лишения свободы за предъявление поддельных ПЦР-тестов на государственной границе.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Пограничная полиция сорвала планы 12 молдаван, которые не собирались находиться в карантине. Граждане представили на пограничном контроле фальшивые ПЦР-тесты на COVID-19 с отрицательным результатом.

Пограничники пунктов пропуска Крива, Бричень и Скулень запросили у пассажиров документ, позволяющий освободить их от меры самоизоляции.

Граждане предъявили отрицательные тесты на COVID-19. В ходе осмотра документов были обнаружены признаки фальсификации. 12 из представленных тестов признаны поддельными.

"После допроса некоторые люди сообщили, что они купили свои тесты на территории Польши, чтобы предъявить их на границе с Украиной, и, поскольку им это удалось, они также попытались воспользоваться ими в пунктах пропуска Республики Молдова", - сообщают в пограничной полиции.

Всем 12 гражданам грозит штраф в размере до 32 500 леев или тюремное заключение на срок до двух лет за подготовку и хранение фальшивых официальных документов.

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