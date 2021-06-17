Банкоматы и карты одного банка в Молдове перестали работать: в чем причина

Граждане Молдовы столкнулись с трудностями при использовании кредитных карт одного из банков. Представители этого учреждения уже решают проблему.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Клиенты Victoriabank в четверг вечером испытывают трудности с оплатой покупок с помощью карты или с получением денег из банкомата. В некоторых супермаркетах покупатели вынуждены искать наличные, чтобы расплатиться на кассе.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Молдова пользователи этого банка, проблемы возникают и при попытке зайти в личный кабинет в приложении.

В самом банке уже отреагировали на эту ситуацию и сообщили, что решают задачу.

"Дорогие друзья, из-за сбоя в работе одного оборудования приложения VB24 Pay, VB24 Web, VB24 Mobile временно работают с ошибками. Банкоматы и POS-терминалы также функционируют со сбоями. Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении банка на их странице в Facebook.

Также на странице банка принесли клиентам извинения за причиненные неудобства.

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