21:00 17 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.72
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Банкомат

Банкоматы и карты одного банка в Молдове перестали работать: в чем причина

© Sputnik / Родион ПРОКА
Общество
Получить короткую ссылку
267 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/11/35157256.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210617/35157266/bankomaty-i-karty-bank-v-moldova-perestali-rabotat-v-chem-prichina-sboi.html

Граждане Молдовы столкнулись с трудностями при использовании кредитных карт одного из банков. Представители этого учреждения уже решают проблему.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Клиенты Victoriabank в четверг вечером испытывают трудности с оплатой покупок с помощью карты или с получением денег из банкомата. В некоторых супермаркетах покупатели вынуждены искать наличные, чтобы расплатиться на кассе. 

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нацбанки Молдовы и Румынии подписали новое соглашение о сотрудничестве

Как сообщили корреспонденту Sputnik Молдова пользователи этого банка, проблемы возникают и при попытке зайти в личный кабинет в приложении. 

В самом банке уже отреагировали на эту ситуацию и сообщили, что решают задачу. 

"Дорогие друзья, из-за сбоя в работе одного оборудования приложения VB24 Pay, VB24 Web, VB24 Mobile временно работают с ошибками. Банкоматы и POS-терминалы также функционируют со сбоями. Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении банка на их странице в Facebook.

Также на странице банка принесли клиентам извинения за причиненные неудобства. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Взорвать банкомат с помощью газового баллона: миссия оказалась провальной
В Кишиневе женщина нашла банковскую карту и потратила с нее 8800 леев
Банкоматы с фальшивкой: как обманывали граждан Молдовы
Теги:
Молдова, банк

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: курьезные и смешные кадры матча Германия - Франция на Евро-2020
Видео из затопленной Керчи
Видео: Крым затопило - последствия масштабного наводнения в Керчи
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться