Сколько учеников профессиональных школ Молдовы получили стипендии в этом году

В Молдове существует специальная программа выплат стипендий для учащихся из социально уязвимых слоев населения.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В Молдове 80 учащихся из 38 профессионально-технических учебных заведений получили стипендии в размере 12 тысяч леев каждый на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

Как отметили в министерстве, речь идет о молодых людях из социально незащищенных слоев населения из 10 регионов страны.

"Стипендии были предоставлены в рамках проекта "Стипендии для профессионального обучения". Эта программа была запущена в 10-й раз и направлена на поддержку учащихся и чтобы облегчить им доступ к образованию", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, в текущей версии проекта 40 выплат получили стипендиаты прошлогодней программы, другие 40 человек из числа отучившихся в учебном 2020-2021.

Стипендии выделяются для удовлетворения текущих потребностей молодых людей, связанных с их учебой (проживание, питание, покупка учебников и инструментов, необходимых для практических занятий).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova