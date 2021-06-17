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Ученики

Сколько учеников профессиональных школ Молдовы получили стипендии в этом году

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210617/35158187/skolko-uchenikov-professionalnykh-shkol-moldovy-poluchili-stipendii-v-etom-godu.html

В Молдове существует специальная программа выплат стипендий для учащихся из социально уязвимых слоев населения.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В Молдове 80 учащихся из 38 профессионально-технических учебных заведений получили стипендии в размере 12 тысяч леев каждый на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований. 

Образовательное учреждение
© Sputnik / Алексей Владыкин
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Как отметили в министерстве, речь идет о молодых людях из социально незащищенных слоев населения из 10 регионов страны.

"Стипендии были предоставлены в рамках проекта "Стипендии для профессионального обучения". Эта программа была запущена в 10-й раз и направлена на поддержку учащихся и чтобы облегчить им доступ к образованию", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, в текущей версии проекта 40 выплат получили стипендиаты прошлогодней программы, другие 40 человек из числа отучившихся в учебном 2020-2021.

Стипендии выделяются для удовлетворения текущих потребностей молодых людей, связанных с их учебой (проживание, питание, покупка учебников и инструментов, необходимых для практических занятий).

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Теги:
Министерство образования

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