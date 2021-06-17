Фото: один из главных проспектов Кишинева осветили системой нового поколения

В молдавской столице постепенно приводят в порядок различные скверы и парковые зоны. Дошла очередь и до бульвара Григоре Виеру, аллея которого примыкает к пешеходной улице.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Одна из важнейших пешеходных аллей столицы стала ярче. Бульвар Григоре Виеру подключили к уличному освещению нового поколения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

"Хотя реабилитационные работы на этом участке продолжаются, я доволен тем, как выглядит сейчас эта зона", - отметил градоначальник.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Освещение на проспекте Григоре Виеру

По его словам, кроме освещения на этом участке установили оросительную систему для находящихся на ней цветочных клумб и газона.

В дальнейшем, как рассказал Чебан, на аллее также планируется установить городскую мебель для отдыхающих.

Ранее Чебан объяснял, что реконструкция этой зоны отдыха, примыкающей к пешеходной улице столицы, проходит в несколько этапов.

"На перекрестках и даже на аллее стояли десятки рекламных щитов, от чего город задыхался, не говоря уже об его внешнем виде", - посетовал тогда градоначальник.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Освещение на проспекте Григоре Виеру

Кроме уже упомянутого освещения и полива, на проспекте Григоре Виеру восстанавливают ограду, установленную по периметру аллеи.

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