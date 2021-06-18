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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 18 июня

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (97)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210618/35158272/pogodnye-rekordy-moldovy-18-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Самым холодным 18 июня на территории Молдовы выдалось в 30-е годы XX века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

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© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в 1934 году в этот день воздух прогрелся до отметки всего в +5,8 градуса.

А температурный максимум 18 июня зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +33,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (97)

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