Зинаида Гречаная примет участие в Дипломатическом форуме в Турции

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная с 18 по 20 июня будет участвовать в первом Дипломатическом форуме в Анталии, организованном под эгидой президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В качестве председателя Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), председательство в которой в первой половине этого года принадлежит Республике Молдова, я открою дискуссии по повышению эффективности региональных организаций", — сообщила Гречаная в социальных сетях.

Дипломатический форум в Турции задуман как ежегодная встреча политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, представителей научного сообщества, гражданских активистов, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся интеллектуалов в сфере международных дел и дипломатии.

Темой форума в 2021 году станет "Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы", которая будет рассмотрена на нескольких сессиях. Зинаида Гречаная выступит с речью, посвященной парламентской дипломатии.

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