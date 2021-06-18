10:19 18 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Зинаида Гречаная

Зинаида Гречаная примет участие в Дипломатическом форуме в Турции

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/15/34475362.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210618/35159976/grechanaya-forum-turkey.html

Форум, созванный по инициативе президента Турции Эрдогана, станет первой конференцией политических лидеров разных стран.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная с 18 по 20 июня будет участвовать в первом Дипломатическом форуме в Анталии, организованном под эгидой президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В качестве председателя Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), председательство в которой в первой половине этого года принадлежит Республике Молдова, я открою дискуссии по повышению эффективности региональных организаций", — сообщила Гречаная в социальных сетях.

Спикер Зинаида Гречаная
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Гречаная: Молдове важно укреплять и расширять сотрудничество с Россией
Дипломатический форум в Турции задуман как ежегодная встреча политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, представителей научного сообщества, гражданских активистов, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся интеллектуалов в сфере международных дел и дипломатии.

Темой форума в 2021 году станет "Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы", которая будет рассмотрена на нескольких сессиях. Зинаида Гречаная выступит с речью, посвященной парламентской дипломатии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гречаная поздравила Армению и Азербайджан с государственными праздниками
Гречаная: в Молдове русский язык – объединительный фактор для национальностей
Теги:
Турция, дипломатия, Зинаида Гречаная

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: курьезные и смешные кадры матча Германия - Франция на Евро-2020
Видео из затопленной Керчи
Видео: Крым затопило - последствия масштабного наводнения в Керчи
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться