Додон сообщил, сколько доз вакцины "Спутник V" прибудет в страну

В целом правительство России предоставит Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья, в качестве помощи.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Новая партия российской вакцины "Спутник V", которая прибудет 18 июня в Молдову в качестве гуманитарной помощи от правительства России, составит 60 тысяч доз.

Из них 20 тысяч предназначены для жителей Приднестровья. Об этом сообщил лидер Партии социалистов Игорь Додон в своем еженедельном видеоблоге.

Экс-президент также подтвердил, что собирается пройти иммунизацию "Спутником V".

"Сделаю это в понедельник или во вторник, публично, как и обещал, потому что доверяю только российской вакцине", — сообщил Додон.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в Молдову в апреле. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

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