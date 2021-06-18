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Врач

Орденом Почета посмертно награждены 134 медика

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (100)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210618/35160514/orden-pocheta-medik.html

Государственные награды вручены погибшим за время эпидемии коронавируса медицинским работникам в знак признательности за их самоотверженную работу.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Майя Санду наградила посмертно Орденом Почета 134 медика, погибших за время эпидемии COVID-19.

В список входят врачи, медсестры, акушерки, фармацевты, лаборанты, преподаватели медицинских учебных заведений, работники медицинских центров.

Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
© Sputnik / Ilia Pitalev
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"Я решила вручить награды накануне Дня медицинского работника и фармацевта в знак уважения и признательности за мужество, преданность своей работе и дух самопожертвования, проявленные этими людьми", — написала президент в социальных сетях.

Всего с начала эпидемии заболело 20 437 медработников.

В мае правительство выделило 2,2 миллиона леев на выплату единовременных компенсаций семьям медработников, умерших от коронавируса. Пособие получили медработники скорой помощи, больниц и поликлиник, медицинских подразделений Министерства внутренних дел, сотрудники администрации тюрем и Службы информации и безопасности, которые заразились коронавирусом во время работы.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (100)

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Теги:
госнаграды, Майя Санду, медики

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