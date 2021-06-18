Напоминание Налоговой службы: жителям Кишинева следует поторопиться

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Налоговая служба Молдовы напоминает, что осталось всего 12 дней до окончания срока оплаты налога на недвижимость. Необходимо успеть до 30 июня. В случае опоздания налогоплательщики рискуют получить пеню за каждый просроченный день.
В ведомстве отметили, что сумма налога на недвижимость и земельный налог в отношении недвижимого имущества и земли у физических лиц рассчитывается ежегодно ответственными службами местных властей.
Как уточнили в службе, оплатить счет можно в банковских филиалах или в офисах предприятия "Почта Молдовы". Также возможна электронная форма оплаты через государственную платежную систему MPay.
Напомним, в Кишиневе в 2021-м налог выше, нежели в прошлые годы.
Согласно постановлению 25/4 от 29.12.2020 "Об утверждении муниципального бюджета Кишинева на 2021 год", приложение №6, ставка налога на недвижимость была установлена в размере 0,185% от оценочной стоимости для налогообложения. В прошлом году ставка была 0,1%.
Также с 2021 года 15%-ная скидка при оплате до 30 июня полной суммы налога на недвижимость больше не применяется в связи с отменой поправок к Налоговому кодексу, пункта (2) статьи 282.
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