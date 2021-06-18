Есть ли в Молдове индийский штамм коронавируса: ответ эпидемиолога

Молдавские лаборатории не выявили случаев заражения новым штаммом COVID-19, однако, это не значит, что его нет в стране или он не будет завезен в республику.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Есть ли в Молдове случаи заражения новым индийским штаммом коронавируса рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан.

Он отметил, что лаборатории в Молдове не могут дать точный ответ о наличии этого штамма в стране. В то же время, Чебан допустил, что индийская мутация вируса уже может быть в республике.

"Есть риск "импорта" этого штамма коронавируса и он очень большой. В населенных пунктах и регионах поблизости наличие этого штамма уже подтверждено. Не знаю, можем ли мы утверждать, что у нас его не окажется, это будет неправильно", – пояснил эпидемиолог.

По мнению Чебана, в ближайшее время в Молдове может увеличиться количество новых случаев COVID-19 и появление в стране индийского штамма – будет одной из причин этого.

"Такой рост новых случаев может случиться, если люди не будут вакцинироваться. Многие считают, что вируса больше нет – это все ошибочно. Есть очень серьезные случаи на данный момент, поэтому всем нужно прививаться", – добавил эксперт.

Собеседник Sputnik напомнил о серьезных вспышках заболеваемости в декабре и феврале-марте, что стало тяжелым испытанием для населения и системы здравоохранения.

Чебан уверен, что избежать повторения такого сценария и заражения тяжелыми формами вируса и новыми штаммами – нужно пройти вакцинацию любой из прививок, имеющихся в Молдове.

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