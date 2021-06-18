Социалисты обратились в КС: они против закона, заложившего основу "кражи века"

Депутаты-социалисты уверены, что один из законов страны направлен против граждан Молдовы и требуют у КС рассмотреть его конституционность.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Представители Партии социалистов (ПСРМ) обратились в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность Закона о государственных гарантиях. Об этом заявил на брифинге в пятницу депутат-социалист, вице-спикер парламента Влад Батрынча.

По его словам, закон, принятый правительством в 2014-2015 годах, заложил основу для последующей "кражи века". Батрынча отметил, что социалисты уверены, что подобный закон "нанес ущерб не только национальным интересам, но и от него пострадали все граждане страны".

"Считаем этот закон неконституционным. Просим КС четко обозначить свою позицию по поводу защиты конституционных прав граждан Молдовы. Считаем, что суд должен аннулировать этот закон, восстановить конституционную справедливость и освободить граждан от выплаты украденных денег", – заявил Батрынча.

Ранее в парламенте дважды отменили так называемый "закон о миллиарде", согласно которому выплата украденных денег ложилась на плечи населения Молдовы.

В первом случае решение Законодательного органа отменил Конституционный суд, а в другой раз закон отказалась промульгировать президент страны Майя Санду.

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