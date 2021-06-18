Профсоюз силовиков в резерве осудил вмешательство Запада в дела Молдовы

"Внешнее управление" и вмешательство во внутренние дела страны могут привести к повторению событий 1992 года, заявил председатель Профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы, полковник в отставке Юрий Чофу

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Вмешательство во внутренние дела Молдовы со стороны стран Запада и курс на "румынизацию" страны могут привести к повторению трагических событий 1992 года. Об этом заявил председатель Профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы, полковник в отставке Юрий Чофу.

"Молдова проходила такой же этап и в 1992 году, когда вспыхнула война в Приднестровье. Да, это была гражданская война, давайте открыто об этом говорить. Зачем нам нужно наступать на те же грабли в 2021 году? Помним и "гагаузский поход" националистов. Румынизация Молдовы — это курс на войну", — цитирует Чофу вебсайт Общественной платформы "Народный союз".

Полковник выразил сомнение по поводу профессионализма и самостоятельности команды Майи Санду, которая, по его мнению, находится под влиянием западных кураторов, и напомнил, к чему приводили действия, навязанные Молдове извне.

"Можем вспомнить не только приднестровский конфликт, но и события 7 апреля 2009 года, когда сжигали здания парламента и президентуры. А осенью прошлого года, что было - давайте вспомним, как активисты пропрезидентской партии PAS блокировали путь избирателям из Приднестровья, называли их сепаратистами, протыкали шины автомобилей", — напомнил полковник в отставке.

Он отметил, что Румыния, вступив в НАТО, поступилась своим суверенитетом.

"Румыны своей страной сейчас не владеют. С 1994 года по 2003 год, пока страна не вступила в НАТО, они были свободными. Сейчас они находятся под внешним управлением. Неужели и мы хотим, чтобы с нами произошло то же самое?" — задал вопрос Чофу.

Во вторник офицеры силовых органов и вооруженных сил Республики Молдова в отставке и в резерве направили главе государства Открытое письмо, в котором раскритиковали главу республики за попустительство вмешательству иностранных государств в дела Молдовы. Также они выразили обеспокоенность острой социальной, экономической и внутриполитической обстановкой, которая может привести к значительной дестабилизации ситуации в стране. В письме офицеры задали президенту много неудобных вопросов. В том числе и о ее румынском гражданстве, об утечке секретной информации особой важности, о вмешательстве послов США, Румынии и ЕС во внутренние дела страны.

В состав основателей платформы вошли: движение "Спасем Молдову!", движение "Народный антикризисный штаб", Общественный совет Молдовы, патриотическое движение Pro Moldova, Молдавское историко-географическое общество, Профсоюз сотрудников силовых органов Молдовы, Федерация профсоюзов работников сферы физической культуры, спорта и туризма Республики Молдова SindSport, Национальный союз студентов и молодежи Молдовы и Молдавская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova