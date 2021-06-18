В больнице "Святой Троицы" открыли новое отделение интенсивной терапии

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В Муниципальной клинической больнице "Святая Троица" открыли новое отделение реанимации и интенсивной терапии на 14 мест. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
Это событие произошло в день 45-летия со дня открытия этого медучреждения.
"Был приятно удивлен, увидев оборудованное по всем современным стандартам отделение, которое сегодня является центром передового опыта в области медицины в стране. Из мунбюджета были выделены финансовые средства в размере около шести миллионов леев на инфраструктуру этого отделения", - рассказал Чебан.
По его данным, после открытия нового реанимационного отделения общее количество таких мест в больнице выросло до 68, теперь это самое вместительное реанимационное отделение в стране.
Чебан поздравил руководство и всех сотрудников больницы с юбилеем и поблагодарил за профессионализм и самоотдачу.
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