В больнице "Святой Троицы" открыли новое отделение интенсивной терапии

Обновленное реанимационное отделение больницы теперь состоит из 68 мест, что делает его самым большим в стране.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В Муниципальной клинической больнице "Святая Троица" открыли новое отделение реанимации и интенсивной терапии на 14 мест. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

Это событие произошло в день 45-летия со дня открытия этого медучреждения.

"Был приятно удивлен, увидев оборудованное по всем современным стандартам отделение, которое сегодня является центром передового опыта в области медицины в стране. Из мунбюджета были выделены финансовые средства в размере около шести миллионов леев на инфраструктуру этого отделения", - рассказал Чебан.

По его данным, после открытия нового реанимационного отделения общее количество таких мест в больнице выросло до 68, теперь это самое вместительное реанимационное отделение в стране.

как уточнил градоначальник, новое отделение оснащено современным медицинским оборудованием (аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозными аппаратами, мониторами, централизованной кислородной сетью, многофункциональными кроватями и др.), приобретенным за счет финансовых средств, предоставленных Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты при поддержке Всемирного банка.

Чебан поздравил руководство и всех сотрудников больницы с юбилеем и поблагодарил за профессионализм и самоотдачу.

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