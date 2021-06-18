Вероника Микле – яблоко раздора: в Минобразования раскритиковали примэрию

В Министерстве образования, культуры и исследований заявили, что установка памятника Веронике Микле в сквере "Михай Эминеску" прошла с нарушением правовых норм.

КИШИНЕВ, 18 июня - Sputnik. После того, как в четверг на площади Михая Эминеску в центре города была установлена ​​бронзовая скульптура Вероники Микле, на следующий день Министерство образования, культуры и исследований выпустило заявление, в котором указало на нарушение правовых норм при установке этого памятника.

"Министерство выражает свое несогласие с возведением и открытием скульптуры "Вероника Микле", расположенной в сквере "Михай Эминеску". Это произошло нелегально. Скульптуру установили без постановления правительства, соответственно, у нее нет статуса памятника, что значит, что этот объект не попадает под защиту закона", - говорится в сообщении ведомства.

В учреждении также заявили, что размещение скульптуры в зоне памятника Михая Эминеску, зарегистрированного в Реестре памятников Молдовы, охраняемого государством, не было согласовано с Национальным советом памятников, как того требует закон.

В четверг примар столицы Ион Чебан рассказал на своей странице в Facebook, что Вероника Микле, скульптура которой была установлена ​​на площади Михая Эминеску, была "источником вдохновения" для великого поэта. Примар лично присутствовал на церемонии открытия объекта.

Произведение искусства выполнено в бронзе известным скульптором Вячеславом Жиглицким, почетным гражданином Кишинева.

В примэрии пока не прокомментировали заявления Министерства образования, культуры и исследований.

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