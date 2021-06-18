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Медицинские работники в инфекционной больнице

Свежие данные: сколько новых случаев COVID подтвердилось за сутки в Молдове

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (105)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210618/35171891/svezhie-dannye-skolko-novykh-sluchaev-covid-podtverdilos-za-sutki-v-moldove.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 60 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

Тест на COVID-19
© Pixabay / fernandozhiminaicela
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Общее число случаев заражения в стране достигло 256 054.

За минувшие сутки проведено 6 023 тестов.

Зарегистрировано два случая "импорта" инфекции из Италии и России.

За последние 24 часа зафиксировали два эпизода инфицирования среди медработников - у медсестры и одного человека из вспомогательного персонала.

Всего в больницах находятся 154 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 43 (из них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 82 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 249 066.

За последние 24 часа зафиксировано три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6 165.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Вакцинация от коронавируса в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (105)

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Теги:
Молдова, коронавирус MERS

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