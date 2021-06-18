Военные Национальной армии провели учения Fulger – 2021

В учениях приняли участие более 150 военнослужащих срочной службы и контрактников, которые вели огонь из стрелкового оружия, зенитных установок и бронетехники.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В Учебном центре мотострелковой бригады "Дачия" прошли тактические учения с боевой стрельбой Fulger – 2021 при участии министра обороны Виктора Гайчука и командующего Национальной Армией, бригадного генерала Игоря Горгана. Об этом сообщает пресс-служба Национальной армии.

В учениях приняли участие более 150 военнослужащих срочной службы и контрактников, которые вели огонь из стрелкового оружия, зенитных установок ЗУ-23-2 и боевых машин ТАБ-71М с пулеметами ПКТ, КПВТ, МТЛБ с пулеметами ПКТ, а также гранатометов СПГ-9.

В конце учений министр обороны оценил точность выполнения предусмотренных в сценарии задач и синхронизацию действий подразделений.

"Своими действиями вы показали, что интенсивные тренировки и командный дух окупаются. Я убежден, что успехи, достигнутые вами во время учений, обусловлены не только вашими амбициями и целеустремленностью, но и усилиями ваших командиров, которые имеют опыт работы в полевых условиях и знают, как помочь вам выполнить свой долг на высшем уровне", - заявил по итогам учений Виктор Гайчук.

За успешное выполнение задач и хорошую организацию учений группа солдат была награждена знаками отличия и грамотами Национальной Армии.

Тактическое учение Fulger – 2021 входит в план боевой подготовки подразделения на текущий год и направлено на развитие боевых возможностей личного состава и укрепление навыков обращения с оружием и техникой.

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