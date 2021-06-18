21:38 18 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Fulger 2021

Военные Национальной армии провели учения Fulger – 2021

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/12/35173061.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210618/35173510/voennye-natsionalnaea-armiea-moldovi-proveli-ucheniya-fulger-2021.html

В учениях приняли участие более 150 военнослужащих срочной службы и контрактников, которые вели огонь из стрелкового оружия, зенитных установок и бронетехники.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В Учебном центре мотострелковой бригады "Дачия" прошли тактические учения с боевой стрельбой Fulger – 2021 при участии министра обороны Виктора Гайчука и командующего Национальной Армией, бригадного генерала Игоря Горгана. Об этом сообщает пресс-служба Национальной армии.

В учениях приняли участие более 150 военнослужащих срочной службы и контрактников, которые вели огонь из стрелкового оружия, зенитных установок ЗУ-23-2 и боевых машин ТАБ-71М с пулеметами ПКТ, КПВТ, МТЛБ с пулеметами ПКТ, а также гранатометов СПГ-9.

Exercițiul „Fulger 2021”, desfășurat la Cahul
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Exercițiul „Fulger 2021”, desfășurat la Cahul

В конце учений министр обороны оценил точность выполнения предусмотренных в сценарии задач и синхронизацию действий подразделений. 

Национальная армия. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
В Национальной армии отменили карантин – 80% военных вакцинированы

"Своими действиями вы показали, что интенсивные тренировки и командный дух окупаются. Я убежден, что успехи, достигнутые вами во время учений, обусловлены не только вашими амбициями и целеустремленностью, но и усилиями ваших командиров, которые имеют опыт работы в полевых условиях и знают, как помочь вам выполнить свой долг на высшем уровне", - заявил по итогам учений Виктор Гайчук.

За успешное выполнение задач и хорошую организацию учений группа солдат была награждена знаками отличия и грамотами Национальной Армии.

Тактическое учение Fulger – 2021 входит в план боевой подготовки подразделения на текущий год и направлено на развитие боевых возможностей личного состава и укрепление навыков обращения с оружием и техникой.

                                  Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7

По теме

Привлекут ли армию к процессу вакцинации от COVID-19 в Молдове
Служба в армии: в Молдове даже митрополит прошел военную школу
Теги:
Fulger, Виктор Гайчук, Молдова, армия

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: острые моменты и эмоции Евро-2020
Rămas bun de la profesie! Doi pompieri s-au stropit cu jeturi de apă
Видео: на пенсию под струями воды - как молдавские пожарные завершают карьеру
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться